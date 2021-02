It’s a Snow Day! South Orange-Maplewood Schools to Be Closed February 2

From SOMSD:

Dear SOMSD Community,

Due to the severe weather conditions, the District will be closed for an official snow day tomorrow, Tuesday, February 2. District offices are also closed and all in-person activities, food distribution, and transportation services are canceled.

We will continue to monitor tomorrow’s weather conditions and notify families/staff regarding Wednesday, February 3rd instruction decisions. Be safe and warm.

South Orange & Maplewood School District

Spanish:

Estimada comunidad de SOMSD,

Debido a las condiciones climáticas severas, el Distrito estará cerrado por un día oficial de nieve mañana, martes 2 de febrero. Las oficinas del distrito también estarán cerradas y todas las actividades en persona, distribución de alimentos y servicios de transporte se cancelarán.

Continuaremos monitoreando las condiciones climáticas de mañana y notificaremos a las familias / personal sobre las decisiones de instrucción del miércoles 3 de febrero. Esté seguro y abrigado.

Distrito escolar de South Orange y Maplewood

Haitian Creole:

Chè Kominote SOMSD,

Akòz kondisyon metewolojik ki grav yo, Distri a ap fèmen pou yon jou nèj ofisyèl demen, madi 2 fevriye. Biwo distri yo fèmen tou epi tout aktivite an pèsòn, distribisyon manje, ak sèvis transpò yo anile.

Nou pral kontinye kontwole kondisyon metewolojik demen yo epi notifye fanmi / anplwaye konsènan desizyon enstriksyon Mèkredi 3 Fevriye.

South Orange & Maplewood Distri Lekòl la