Maplewood Health Department: Volunteer for the NJ COVID Community Corps (CCC)

From Maplewood Health Department:

Attached please find the COVID Community Corps (CCC) recruitment and March workshop (COVID Vaccination and NJVSS Registration) flyer from the New Jersey Department of Health (NJDOH).

Additionally, you can find the program description and workshop agenda below (Spanish and English).

Please note the flyer has the following link embedded: COVID Community Corp Workshop Registration (nj.gov)

Program Description

The COVID Community Corps (CCC) trains trusted community members to educate and deliver COVID-19 vaccination information and navigation support to underserved communities in the State of New Jersey.

Download (PDF, 216KB)

Workshop Agenda

Let’s get vaccinated (1 hour)

Welcome

Learn about the COVID-19 vaccine

Pathways to vaccination (~35 mins)

Walkthrough of New Jersey Vaccine Scheduling System

Review additional ways to schedule appointments in NJ

Hear from someone who got vaccinated in NJ

COVID Community Corps (~25 mins)

Program overview

What we do as COVID Community Corps

—

Descripción del programa

El Cuerpo Comunitario de COVID (CCC) capacita a miembros de la comunidad para comunicar información sobre la vacunación y asistir con el proceso de registro o pre registro. El CCC apoya a comunidades vulnerables o de zonas desatendidas en el estado de Nueva Jersey.

Agenda de Taller

¡Vacunémonos! (1 hora)

Bienvenidos

Aprende sobre la vacuna de la COVID-19

Vías hacia la vacunación (~35 min.)

Guía de registro usando el sistema de citas para la vacunación en Nueva Jersey (NJVSS, por sus siglas en inglés).

Diferentes maneras para conseguir una cita de vacunación en NJ

Anécdota de alguien que fue vacunado en NJ

Cuerpo Comunitario de COVID (~25 min.)