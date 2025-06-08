Early Voting for June 10 Primary Ends on Sunday, June 8

From the Essex County Clerk’s Office:
Please be advised that Early Voting for 2025 Primary Election will take place from June 3 to June 8, 2025. Voting Hours are Tuesday through Saturday from 10 a.m. to 8 p.m., and Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.
[Editor’s note: Find more information on voting, including sample ballots at: essexclerk.com. Read Village Green’s election coverage here: villagegreennj.com/category/election/.
Early Voting Locations are as follows:
BLOOMFIELD
WATSESSING PARK COMMUNITY CENTER
BLOOMFlELD AVENUE
EAST ORANGE
EAST ORANGE CITY HALL
44 CITY HALL PLAZA
FAIRFIELD
FAIRFIELD COMMUNITY CENTER
22 l HOLLYWOOD A VENUE
IRVINGTON
IRVINGTON MUNICIPAL BUILDING
1 CIVIC SQUARE WEST
VERONA
VERONA COMMUNITY CENTER
880 BLOOMFIELD AVENUE
WEST ORANGE
BERSON FAMILY CENTER, SOUTH MOUNTAIN RECREATION COMPLEX
560 NORTHFIELD A VENUE
NEWARK
ESSEX COUNTY COMPLEX PARKING GARAGE
WEST MARKET STREET ENTRANCE
STEVE ADUBATO CENTER
BRANCH BROOK PARK
WEEQUAHIC PARK COMMUNITY CENTER
MEEKER AND ELIZABETH AVENUE ENTRANCE
WEST SIDE PARK COMMUNITY CENTER
600 SOUTH 17th STREET