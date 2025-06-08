Election

Early Voting for June 10 Primary Ends on Sunday, June 8

by The Village Green

Find out where and when to get your vote in early here.

The Village Green
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From the Essex County Clerk’s Office:

Please be advised that Early Voting for 2025 Primary Election will take place from June 3 to June 8, 2025. Voting Hours are Tuesday through Saturday from 10 a.m. to 8 p.m., and Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.

[Editor’s note: Find more information on voting, including sample ballots at: essexclerk.com. Read Village Green’s election coverage here: villagegreennj.com/category/election/.

Early Voting Locations are as follows:

BLOOMFIELD
WATSESSING PARK COMMUNITY CENTER
BLOOMFlELD AVENUE

EAST ORANGE
EAST ORANGE CITY HALL
44 CITY HALL PLAZA

FAIRFIELD
FAIRFIELD COMMUNITY CENTER
22 l HOLLYWOOD A VENUE

IRVINGTON
IRVINGTON MUNICIPAL BUILDING
1 CIVIC SQUARE WEST

VERONA
VERONA COMMUNITY CENTER
880 BLOOMFIELD AVENUE

WEST ORANGE
BERSON FAMILY CENTER, SOUTH MOUNTAIN RECREATION COMPLEX
560 NORTHFIELD A VENUE

NEWARK
ESSEX COUNTY COMPLEX PARKING GARAGE
WEST MARKET STREET ENTRANCE

STEVE ADUBATO CENTER
BRANCH BROOK PARK

WEEQUAHIC PARK COMMUNITY CENTER
MEEKER AND ELIZABETH AVENUE ENTRANCE

WEST SIDE PARK COMMUNITY CENTER
600 SOUTH 17th STREET

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