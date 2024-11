LETTER: 100+ SOMA Leaders, Volunteers, Parents Endorse Telesford, Vadlamani & Joseph

Seven candidates are vying for three seats on the South Orange-Maplewood Board of Education in the Nov. 5, 2024 election. The following letter was submitted along with email addresses for the purpose of verification. Read Village Green’s election coverage here.

We the undersigned proudly support Qawi Telesford, Arun Vadlamani, and Bethany Joseph for SOMSD Board of Education.

100+ local leaders, volunteers, parents, and invested community members:



Ronni Schwartz

Stephanie Nasteff

Erin Siders

Barbara Cokorinos

Philip Cokorinos

Jamie Silver

Mary Ellen Dawkins

Mary Barber

Alan Roseman

Jane Perry

Melissa Renny

Chris Schrader

Todd Perry

Nina Essel

Kwaku Essel

Amy Schwinder

Veda Truesdale

Deb Holt

Kathy Greenstone

Scott Greenstone

Amy Koehler

Lou Smith

Devyani Guha

Uli Kremer

Nancy Friedman

Kiersten Carlson

Henry Williams

Lisa Kearney

Ken Feinleib

Kelly Quirk

Laina Stapleton

Finnian Williams

Sherry B Sacks

Rhea Beck

Jessi Empestan

Jenn Edwards

Amanda Mazzarella

Sarah Savino

Kim Collins

Steph Mazzarella

Heather Saslovsky

Kristin O’Connor

Julian Brash

Colleen Breslin

Christine Houseworth

Jung Lee Masters

Jenn Sturm

Ritu Pancholy

Jessica James

Eli Bolin

Shannon Bond

Mathew Schwartz

Matthew Bloom

Bret Mayer

Jane Buchanan

Michelle Pollack

Catherine Milne

Reesa Salomon

Kathy Kremins

Liz Hempstead

Steve Latz

Wendy Doran-Paley

Tara Mallon

Harsh Kalra

Michelle Pallak

Abigail Murtagh

Lauren Henkel-Lorenz

Nancy Fitzsimmons

Kimberly Satterfield

Delta Sepulveda

Allison Posner

Kaushika Harrison

Cathy Lankenau-Weeks

Chris Weeks

Griffin Umphrey

Alexis Karteron

Amy Forman

Nirmitee Shah

Alice Cohen

Helen Birney

Tara Benigno

Amy Halperin

Mitchell Gorstein

Mia Charlene White

Bonnie Ramsey

Micheale Taylor

Marie McGehee

Trenesa Danuser

Patricia Canning

Joe Territo

Emma Rebhorn

Michael J Kasdan

Lisa Duggan

Angela Wolff

Casey Holstein

Janine Territo

Jeanne-Marie Hudson

Michael Wynne

Fabiana Glasby

Bonnie Schwab

Claudia S Lind

Madelyn Petrow-Cohen

Rachel Fisher

Amanda Birnbaum

Cynthia Kern, Esq.

Stephanie M Lawson-Muhammad

Kristin Lang

Doreen Chila Jones

Dennis Kearney

Florence Bradburd

Nat Bradburd



Marcy Felsenfeld

Michael Gerstmann

Jennifer MacAfee

Jiming Liang

Sean Egan

Erin Scherzer

Matt Scherzer

Sonya Selig

Jeff Goldsmith

Courtney Magahis

Mark Magahis

Naviya Vadlamani

Ray Carannante

Kachi Ike

Natalie Crandall

Brian Silver

Ginger Meagher

Mark Slade

Jauhara Motley

Thair Joshua

Konstantinos Dean Dafis

Sally Barksdale

Chris Sabin

Courtney Winkfield

Cadhla Ball

Axel Takacs

Erica Barton

Gail Greenstein

Greg Lewis

Larissa Balik

Dana Luciano

Diane Lewis

Mike Callahan

Allison Busch

Stacey Greenblatt

Monique Fineman

Robert Weber

Frank McGehee

Mila Jasey