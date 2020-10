SOMSD 2020-21 Free & Reduced Price School Meal Applications Due October 20

From the South Orange Maplewood School District:

The 2020-2021 Application for Free and Reduced Price School Meals is a family/ household application. Therefore, only one application per household needs to be completed and submitted. This year’s application must be submitted by October 20.

A new application must be completed and submitted before October 20, 2020. If you qualified for free or reduced-price meals during the 2019-2020 school year, your child’s benefits will continue only until October 20, 2020, or upon processing a new application. A new application must be completed each school year.

In order for Food Services to process your application as quickly as possible, please return only one application per household to the Administration Building. Applications are available in English and Spanish. Click HERE to complete the 2020-21 Free & Reduced Price Lunch Application.

Ways to Submit Applications:

Mail-in: Download the application from the website and mail it to the Administration Building, Attn: Attn: Business Office, 525 Academy Street, Maplewood, NJ (faxed applications will not be accepted) Fill out Application Online: https://f-r-lunch.somsd.k12. nj.us/ Pick-Up: Families can pick-up paper applications at Columbia High School or Seth Boyden Elementary from 12pm – 2:15 pm during Grab and Go lunch pick-ups

Solicitudes para Comida Escolar gratis y a precio reducido 2020-2021 están ahora disponibles y se han de entregar antes del 20 de octubre.

Las solicitudes para comida escolar gratis y a precio reducido del 2020-2021 son una solicitud por familia/hogar. Por lo tanto, solo se ha de cumplimentar y entregar una solicitud por hogar. La solicitud de este año debe enviarse antes del 20 de octubre.

Se ha de completar y entregar una nueva solicitud antes del 20 de octubre, 2020. Si usted calificó para comidas gratis o a precio reducido en el año escolar 2019-2020, los beneficios de su hijo sólo continúan hasta el 20 de octubre, 2020, o al procesar una nueva solicitud. Debe completarse una nueva aplicación cada año escolar.

Para que los Servicios de Alimentación procesen su solicitud lo más pronto posible, por favor envíe sólo una solicitud por hogar al edificio de Administración. Las solicitudes están disponibles en inglés y español. Clique AQUÍ para completar la solicitud para comida escolar gratis o a precio reducido.

Formas de presentar las solicitudes:

Por correo postal: descargue la solicitud de la página web y envíela por correo postal a Administration Building, Attn: Attn: Business Office, 525 Academy Street, Maplewood, NJ (no se aceptarán solicitudes enviadas por fax) Complete la solicitud en línea https://f-r-lunch.somsd.k12. nj.us/ En persona: se pueden conseguir solicitudes en papel en Columbia High School o Seth Boyden Elementary de 12 del mediodía a 2:15 de la tarde durante la hora de recogida de almuerzos “Grab and Go”

2020-2021 Gratis & Pri Redwi Aplikasyon pou manje lekòl la kounye a disponib & dwe remet 20 oktòb

Aplikasyon 2020-2021 pou manje gratis ak pri redui se yon aplikasyon fanmi / kay. Se poutèt sa, se yon sèl aplikasyon pou chak kay ou bezwen ranpli epi soumèt. Aplikasyon pou ane sa a dwe soumèt a pati 20 oktòb.

Ou dwe ranpli yon nouvo aplikasyon epi soumèt li anvan 20 oktòb 2020. Si ou kalifye pou repa gratis oswa a pri redui pandan ane lekòl 2019-2020 la, benefis pitit ou a ap kontinye sèlman jouk 20 oktòb 2020, oswa lè w ap trete yon nouvo aplikasyon. . Ou dwe ranpli yon nouvo aplikasyon chak ane lekòl.

Nan lòd pou Sèvis treteman aplikasyon ou pi vit ke posib, tanpri retounen yon sèl aplikasyon pou chak kay nan Bilding Administrasyon an. Aplikasyon yo disponib nan lang angle ak panyòl. Klike la a pou konplete aplikasyon pou manje midi gratis ak pri redwi 2020-21.

Fason pou soumèt aplikasyon yo: